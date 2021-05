Lejre er nummer 12 på listen over kommuner med mest smitte i øjeblikket. Tallene går lidt op og ned, men det bliver holdt øje og krydset fingre for, at Lejre ikke bliver lukket ned. Arkivfoto: Jens Wollesen

Lejre ikke ude af covid-farezonen

I Kirke Hyllinge sogn er der sket en svag stigning igen; her er nu 15 smittede inden for de sidste syv dage, incidenstallet ligger på 487, og 1,8 procent af testede er smittede.

Et incidenstal på over 500, over 20 smittede inden for de sidste syv dage, og over 2,5 procent konstateret smittet af testede