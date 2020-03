Lejre fremskynder betalinger - individuelt

Private virksomheder, der har lavet opgaver for Lejre Kommune, kan nu hurtigt få deres betaling. Ligesom flere andre kommuner rundt om i Danmark vil Lejre Kommune også fremskynde sine betalinger til private leverandører. Det sker for at styrke deres likviditet i en trængt situation, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.