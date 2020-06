Lejre Kommune får 1,1 millioner til en lang stribe aktiviteter i sommerferien. Foto: Agnete Vistar

Lejre får 1,1 mio. kroner til aktiviteter i sommerferien

Lejre - 15. juni 2020 kl. 19:19 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen og et bredt flertal er i Folketinget blevet enige om en sommerpakke til sommeraktiviteter til børn og unge, som skal sørge for, at børn og unge får en god sommerferie trods coronakrisen.

Alle kommuner får penge fra sommerpakken; det gælder også Lejre, der får 1,1 millioner kroner til aktiviteter i sommerferien. Her i kommunen findes der 4.354 børn og unge i alderen 6-17 år. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Ideen med penge til sommerferie-aktiviteter er at understøtte, at alle danske børn og unge får den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i faglige og sociale fællesskaber. Mange børn og unge har lidt slemt under nedlukningen af skoler, fritidstilbud og foreningsliv.

Hensigten er, at kommunerne samarbejder med forskellige organisationer, foreninger, kulturinstitutioner m.fl. om at få skabt nogle gode aktiviteter i sommerferien for børn og unge.