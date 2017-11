Der er ekstra meget værdifuld natur i Lejre Kommune - som her set ud over de fredede arealer fra øst mod vest ved Gl. Lejre. Og det er en af grundene til, at Lejre er valgt som sekretariatskommune for et nyt naturråd. Foto: Agnete Vistar

Lejre bliver hovedsæde for nyt naturråd

Lejre - 29. november 2017 kl. 13:05 Af Agnete Vistar

Lejre Kommune køres nu i stilling som sekretariatskommune for et kommende naturråd, der skal dække fem kommuner. Ud over Lejre er de øvrige fire kommuner Køge, Greve, Solrød og Roskilde, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Politikerne i Lejre vedtog mandag aften at sige ja tak til at Lejre varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd. Ingen af de fire andre kommuner har ønsket at være sekretariatskommune for naturrådet; de har alle fire godkendt, at Lejre får tjansen.

Det bliver således Lejre Kommune, der skal oprette naturrådet og sikre, at rådet inddrages i kommunernes forslag til udpegning af områder, der skal indgå i »Grønt Danmarkskort«. Sekretariats-funktionen finansieres med 50.000 kroner fra hver af de fem kommuner.

Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder. Kortet bliver et værktøj for prioritering af kommende naturindsatser. Grønt Danmarkskort skal i øvrigt også indgå i den næste revision af kommuneplanen eller kommuneplantillæg.

