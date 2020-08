Trine Lindhardt Roux er en af de to historiefortællere, som det mindre publikum kan glæde sig til at møde på Lejre Høstfestival. Foto: Steen Puggaard

Lejre Høstfestival holder fanen højt: Se programmet her

Det store høstmarked er aflyst, men med musik, gode historier, lokalpolitisk debat og en lille café vil bestyrelsen bag Lejre Høstfestival igen lægge kræfter i for at skabe en hyggelig, berigende og festlig dag for store og små.

- Vi gennemfører de dele af festivalens program, der giver os mulighed for at kontrollere antallet af deltagere. Derfor har vi ladet os inspirere af svømmehalsmodellen og inddelt dagen i grøn, rød og gul blok med hvert deres tema. Så kan man vælge at reservere billet og komme til det, der interesserer én mest - lokalpolitik, børne- eller voksenunderholdning. Der må jo højest være 100 i alt på pladsen og det prøver vi at løse på denne måde. Vi vil hellere holde en lille festival end slet ingen, siger Kirsten Løffler Reich, der sidder i bestyrelsen for Lejre Høstfestival.