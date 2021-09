Legendarisk kro fejret: 500 års jubilæum

- Det er en stor dag! Og jeg er fuld af ærefrygt over, at jeg kan være en lille brik af den store historie. Den her kro er her stadig, og man må knibe sig i armen over at være en del af denne 500 år lange historie. Det er jeg møgstolt over! siger Poul Bøje Nielsen til Dagbladet Roskilde.