Lefestival: Så svinges leerne igen

På Kildeengen i Bidstrupskovene bliver græsset slået med le og fjernet et par gange hver sommer. År efter år takker engen med flotte orkidéer og andre blomster, der får lys og plads til at gro. Blomsterne lokker sjældne insekter til, der summer og sværmer på engen.

Hvis man er nybegynder med le eller skal have finpudset din teknik, kan man melde dig på et hold med instruktør.

Le-instruktører, som gerne have input til formidlingsteknik og instruktion, har mulighed for at komme med på kursus om eftermiddagen. Dette kursus kræver tilmelding direkte til socla@nst.dk .

Lefestivalen er en dag, hvor alle løfter de opgaver, der skal til for en hyggelig dag i dette særlige fællesskab. Det betyder at deltagerne, inden dagen, vil få tilsendt en liste med opgaver, som man kan skrive sig på. Det vil være kagebagning, opvaskehold eller kaffebrygning.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding via Billetto eller mail til socla@nst.dk. Nationalparken sørger frokost, kaffe/te og aftensmad. Aftensmad skal man sørge for at tilmelde sig separat.