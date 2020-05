Se billedserie Området syd for Ledreborg Allé, nær Amalieporten, omdannes til en stor campingplads. Foto: Ledreborg gods Foto: Ole Malling

Send til din ven. X Artiklen: Ledreborg gods indretter campingplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ledreborg gods indretter campingplads

Lejre - 12. maj 2020 kl. 08:22 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som noget helt nyt giver Ledreborg gods nu en unik mulighed for at holde årets sommerferie midt i nationalparken Skjoldungernes Land. Godset gods byder fra den 27. juni på en stor pop-up campingplads for autocampere og campingvogne, skriver DAGBLADT Roskilde tirsdag.

For enden af den ikoniske Ledreborg Allé, Nordeuropas længste linde-allé, på græsområdet uden for slotsparken ved Amalienborg-porten, indretter Ledreborg pladsen til campingvogne og autocampere.

- I disse udfordrende tider, hvor Ledreborg Livsstilsdages 25 års jubilæum samt alle andre store aktiviteter på Ledreborg, såsom slotskoncerten, er aflyst, er det tid til at tænke nyt, siger Silvia Munro, ejer af Ledreborg.

- Derfor kom vi på ideen om en pop-up camping plads for autocampere og campingvogne. Er man på udkig efter et helt særligt sted at holde sommerferie i Danmark, tilbyder vi i år helt ekstraordinært muligheden for overnatning på vores pop-up campingplads, tilføjer hun.

Pladsen åbner fra den 27. juni til og med den 6. august. En plads for campingvogn eller autocamper koster 195 kroner pr. overnatning med minimums-bestilling på to overnatninger. Det er ikke tilladt at slå telt op.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde tirsdag.