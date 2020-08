Ledigheden steg med 70 procent i Lejre

I juni måned er stigningen i antallet af ledige aftaget, men Lejre Kommunes embedsfolk vurderer, at der er en vis sandsynlighed for, at ledigheden stiger i takt med at de statslige hjælpepakker ophører.

Ideen går ud på at lave en aftale med en eller to private aktører ud fra »No cure - no pay« princippet. Det betyder, at aktøren kun aflønnes, hvis det lykkes at hjælpe den ledige borger i arbejde. Hvis borgeren ikke kommer i arbejde inden for en aftalt tidsfrist, er der ikke udgifter for Lejre Kommune (når der ses bort fra de administrative ressourcer).