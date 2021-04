Ledige indsamlingsruter venter

Indsamlerne er med til at sikre, at SOS Børnebyerne kan hjælpe flere forældreløse og udsatte børn, der er i risiko for at miste omsorgen fra deres forældre. Lige præcis denne gruppe børn har på grund af coronapandemien mere brug for hjælp end nogensinde før.

- Nedlukninger som følge af corona har verden over ramt især de udsatte børn, vi hjælper. I kriser som denne er der stor risiko for, at familier falder fra hinanden, og flere børn bliver efterladt. Der er derfor hårdt brug for vores hjælp nu, og det glæder mig derfor meget, at mange danskere ønsker at bidrage og melder sig som indsamlere, siger Mads Klæstrup Kristensen, direktør i SOS Børnebyerne.