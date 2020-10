Lav en rundkørsel i aparte kryds

Der skal gøres noget ved »smertepunkterne« i Lejres bys trafikmønster. Det konkluderer rådgivningsfirmaet Cowi i en analyse med en række anbefalinger til trafikmønsteret i Lejre by. Der skal mere fokus på de her kryds og strækninger:

* Rorupvej, som er alt for smal til den megen trafik, som tilmed er stigende, og hvor anbefalingen er, at vejen gøres bredere

* Højbyvej, hvor anbefalingen er, at vejen gøres bredere på flere strækninger, og at der etableres faciliteter for lette trafikanter.

Cowi peger på, at der tre steder køres generelt for hurtigt: Lejrevej nord for rådhuset, Bispegårdsvej ved Lejre Stadion og Lejrevej nord for Stationsvej.