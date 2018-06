- Statsminister Lars Løkke Rasmussen afviser at forbyde omskæring af drengebørn før deres fyldte 18 år. Foto: Jørgen Jørgensen

Lars Løkke: Nej til indgreb mod omskæring

Lejre - 06. juni 2018 kl. 14:34 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- At forestille sig, at jeg på 75-året for redningen af jøderne i Danmark vil gå ud og lave et indgreb mod omskæring - nej, det vil jeg ikke være med til.

Det fastslog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han blev afæsket sin holdning til omskæring under Venstres grundlovsstævne på Restaurant Herthadalen tirsdag aften.

- Tanken om at skære i folk, som ikke fejler noget, ligger mig fjernt. Men to tredjedele af verdens mandlige befolkning er omskåret, og det er nu mange at lægge sig ud med! Der er amerikanske delstater, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler at få omskåret drengebørn efter fødslen, svarede Lars Løkke og fortsatte:

- Der er ikke tung evidens for, at omskæring af drengebørn er skadeligt. Juryen er ude, men jeg ønsker at respektere 1000-årige gamle skikke, i øvrigt blandt folk, som er vel integrerede i Danmark. For jøder er omskæring en del af deres identitet - det statuerer jødedommen, sagde statsministeren.

Han erkendte dog, at det er et dilemma:

- Livet er fyldt med dilemmaer. At gøre alting ens, vil gøre politik til noget meget sort-hvidt. Det påvirker mig ikke i en dialog med en jøde, at han er omskåret...men at folk formummer sig uden at vedkende sig, hvem de er - det påvirker mig; det har stor indflydelse. Så. Hvis en dag der kommer en sikker sundhedsfaglig vurdering fra for eksempel WHO om, at omskæring af drengebørn er skadeligt, vil jeg se anderledes på tingene, sagde statsministeren.