Lars Løkke: Giv os frihedsrettighederne tilbage

Lejre - 05. juni 2020

Ros og ris til statsminister Mette Frederiksen (S) - det var en væsentlig del af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) grundlovstale fredag eftermiddag på Restaurant Herthadalen ved Lejre.

Hans helt centrale budskab var, at frihedsrettighederne og folkestyret skal tilbage. Talen - som han ikke havde fået med på papir, men som han fremførte frit fra leveren - blev holdt næsten samtidigt med, at regeringen åbnede op for, at forsamlingsforbuddet blev hævet til 50.

Grundlovsstævnet på Herthadalen blev live-streamet digitalt fra Venstre i Lejres Facebookside, og kun en lille gruppe Venstrefolk fra Lejre var til stede.

Det var 24. gang, at Lars Løkke Rasmussen (V) holdt grundlovstale som folketingskandidat i går. Og samtlige gange har han understreget, at de frihedsrettigheder, vi nyder godt af I Danmark, ikke kan tages for givet; de er ikke en naturlov, men et regelsæt, vi har skabt her i Danmark, og som man skal kæmpe for.

Grundlovstalen i går var ikke en anledning til at give en lussing til statsminister Mette Frederiksens (S) håndtering af nedlukningen af Danmark i marts - nej tværtimod, hun handlede ekstraordinært, hurtigt og resolut, sagde han:

- Vi gav frivilligt vores stemme til, at den danske regering fik de stærkeste beføjelser siden Estrup. Den gang blev Venstre-folk sendt i fængsel for deres modstand mod provisorietiden - men denne her gang gav vi demokratisk magten til regeringen. Og det gav god mening. Vi var angstfyldte og kunne ikke overskue rækkevidden af virussens effekt, sagde Lars Løkke.

Han nævnte også, at Mette Frederiksen igen og igen har betonet, at netop fordi Danmark har en bundsolid økonomi, har regeringen været i stand til at handle så offensivt, som den har gjort inden coronakrisen. Og det skal Venstre være stolte over, for de efterlod et Danmark i absolut stærkeste form.

Hvorefter Lars Løkke gik over til at rette sin kritik mod regeringens videre ageren under coronakrisen.

- I de næstfølgende faser, hvor vi skal vende tilbage til hverdagslivet, har vi oplevet en regering, der har ageret meget egenrådigt. Hvor man har haft en fornemmelse af, at myndighederne er nogen, man har sat foran sig, eller sat til side, eller skubbet helt væk, som det bedst passede hende, sagde han og fortsatte:

- Det går ikke meget længere. I dag fejrer vi folkestyret. Derfor skal mit væsentligste ønske være i dag, at vi får folkestyret igen. Jeg har selv som ét af 179 folketingsmedlemmer lagt stemme til, at regeringen fik de vidt, udvidede kompetencer. Men min opbakning til det - ja den er trukket, fastslog den tidligere statsminister.

- Der er brug for, at Folketinget igen tager den legitime andel af magten, som tilfalder den. Ytringsfriheden har bestået gennem krisen, men også den har været under en form for angreb under en form for selvcensur, hvor det at udfordre den linje, der blev lagt fra Spejlsalen, blev fortolket som et angreb på vores fælles bedste.

Lars Løkke slog til lyd for, at der diskuteres angrebsplaner mod virsussen i en mere åben form, så man kommer uvilkårlighederne til livs:

- Det er meget svært at forstå, at en tysk turist må tage ophold på et hotel ved Nyborg Strand i seks nætter, men ikke må tage på en cykelferie på Fyn, hvor man to nætter ad gangen overnatter på tre B&B. Det er meget svært at forstå, at hvis man er en terminal kræftpatient, har man næppe adgang til at få sin udenlandske kæreste ind ved sygesengen. Men hun må gerne komme til begravelsen, sagde han som eksempel.

- Derfor har jeg et dybfølt ønske, med afsæt i respekt for, at statsministeren handlede resolut og klogt, da vi blev ramt af corona, at vi nu bruger grundlovsdagen til at få normaliseret det politiske liv.