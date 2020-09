Se billedserie Der lyttes mest til biologerne, ikke til brugerne af den statsejede Bidstrupskovene, mener brugerne af skoven. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Langt over 1000 med i opråb om hegning i skov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Langt over 1000 med i opråb om hegning i skov

Lejre - 05. september 2020 kl. 11:23 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Langt over 1000 medunderskrivere i form af enkeltpersoner, små og store foreninger står bag et opråb omkring en 350 hektar stor planlagt hegning i Bidstrupskovenes hjerte. Hensigten med planen er at sætte vilde heste og kvæg ud i indhegningen.

Og det frygter de mange medunderskrivere vil udgrænse menneskene - en meget lang række udøvende, aktive brugere af Bidstrupskovene.

- Pointen er, at en stor hegning med vilde græssende dyr kan være en god ide i store områder som Gribskov i Nordsjælland og Fussingø ved Randers. Det er fint at arbejde for mere biodiversitet der, for brugerne har stadig alternativer. Men et sådant alternativ er der ikke på Midtsjælland, siger Mette Aarup og Majbritt Westh.

De to er tovholdere på Facebook-gruppen »Tilgængelig natur i Bidstrup«, og de er lige som en lang række andre privatpersoner og foreninger dybt bekymret over udsigterne til en indhegning på 350 hektar, som kun lader randområder i skoven åbne. Derfor gør de oprør.

- Vi har ingen andre steder at gå hen. Vi er ikke sure - vi er glade for naturen, og vi ønsker, at man ser mere nuanceret på, at man indhegner statsskov. Man kan godt komme ind i Gribskoven, selv om man laver en kæmpe hegning. Det kan man ikke længere i Tolstrup, hvis det sker i Bidstrupskovene. Bare de, der har hund, får det svært, nævner Mette Aarup.

De mange medunderskriveres pointe er, at menneskene er skrevet ud af ligningen.

- Almindelige mennesker kommer til at savne et sted at være, som har betydning for deres fysiske og psykiske sundhed. Hele Danmark har været med til at presse biodiversiteten i sænk og presse vores natur. Vi burde skaffe mere plads til naturen i stedet for at presse al ting ud af de små statsskove. De steder er i forvejen åndehuller for rigtigt mange mennesker, siger Mette Aarup.

Det fremføres fra Naturstyrelsen og biologer, at hegning ikke vil ændre adgangen.

- Det er simpelthen ikke sandt! I alle statsskove, som er hegnede, er der indført forbud mod ridning. Det gælder på Mols og Langeland, og med god grund. For det duer ikke at ride tamheste ind blandt vilde heste. Vi kan ikke have, at verden skal bildes ind, at hegning ikke påvirker brugerne, understreger Majbritt Westh og Mette Aarup.

Den 15. september planlægger hestefolket i Bidstrup et møde om sagen.