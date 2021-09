Se billedserie Det var en henvendelse via Facebook, der i 2019 fik Slots- og Kulturstyrelsen til at lukke dobbeltjættestuen ved Kyndeløse. Foto: Slots- og Kulturstyrelsen

Lange udsigter for dobbeltjættestue

I over to år har dobbeltjættestuen ved Kyndeløse været spærret. Og det kan meget vel vare længe, før den igen åbnes.

Lejre - 01. september 2021 kl. 18:23 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Store revner i loftstenene i den dobbelte jættestue ved Kyndeløse, også kendt som Møllehøj, fik tilbage i 2019 Slots- og Kulturstyrelsen til at spærre den velbesøgte gravhøj af. Nu, mere end to år efter, er fortidsmindet stadig afspærret. Og det kan det ende med at være i et stykke tid endnu.

- Det handler desværre om tid, midler og prioritering. Lige nu er vi i gang med en jættestue i Sønderjylland, og det varer nok resten af året ud og store dele af næste år. Jeg kan sige, at jættestuen i Kyndeløse er på vores liste, men hvornår vi når til den, det tør jeg simpelthen ikke spå om, lyder det fra Lars Christensen, restaureringsarkæolog ved Slots- og Kulturstyrelsen.

Et større arbejde Det var et tip via Facebook, der i sin tid fik styrelsen til at lukke begge jættestuens kamre. Ved første øjekast var det umiddelbart det nordlige kammer, der havde flere alvorlige revnedannelser i en loftsten, fortæller arkæologen og uddyber:

- Ved besigtigelsen kunne vi se, at det især var det nordlige kammer, der var problemer med. Men der var også revner i paksten mellem de to kamre, det vil sige stenene midt mellem det nordlige og sydlige kammer. Så for at gå med livrem og seler, valgte vi at spærre begge kamre af.

Og mens det er et problem, der godt kan fikses, er det ikke et helt lige så simpelt problem, som eksempelvis at få restaureret Øm Jættestue, der har været lukket i 10 måneder grundet løse sten i stengærdet og forventes at kunne ordnes på to måneder.

- Jeg vil gætte på, at det vil tage mindst dobbelt så lang tid at restaurere jættestuen ved Kyndeløse. Men jeg kan ikke sige det med sikkerhed, fortæller Lars Christensen og uddyber, at man ikke kan vide det præcise omfang af revneskaderne, før man fjerner jordlaget:

- Vi er nødt til at kunne se stenene, før vi kan vurdere, om de kan sikres eller, i værste fald, bør udskiftes. Det handler om en balancegang mellem at bevare og at gøre stedet tilgængeligt. Det bliver en restaurering, hvor man skal gå forsigtigt til den. Og det gør det svært at sige, hvad vi præcis ender med at gøre eller hvor lang tid, det vil tage.

Og mens arkæologen ikke kan sige noget om, hvornår man igen kan besøge dobbeltjættestuen, så forsikrer han om, at det vil ske en dag.

- Vi ved, at det er en ret besøgt jættestue, og den er bestemt ikke glemt.

Dobbelt er sjældent I gamle dage var der et væld af gravhøje rundt i Danmark, men jættestuen i Kyndeløse er alligevel ret usædvanlig. Det er nemlig en dobbeltjættestue med to indgange til to forskellige kamre - et nordligt og et sydligt. Jættestue stammer tilbage fra den såkaldte Tragtbærerkultur, hvor man netop var begyndt at dyrke jorden, og dermed hører kulturen til bondestenalder eller yngre bondestenalder.

Hvorfor jættestuen er bygget med to kamre, kan Lars Christensen dog ikke sige med sikkerhed.

- Vi har ikke så mange dobbeltjættestuer, det er en særlig type, vi ser forskellige steder i landet. Og der er stadig diskussioner blandt forskere om, hvorfor man byggede dem på den måde. Måske var det opdelt i de finere og de fattigere eller til to slægter. Mig bekendt er der stadig ingen endelig afgørelse på det, siger han.