Landsretten finder familiefar skyldig i drab på hustru

Til forskel for i byretten valgte den 40-årige familiefar ved ankesagen i Østre Landsret at afgive forklaring.

Her erkendte han, at han ved enkelte lejligheder havde slået sin hustru, men at han aldrig havde udsat hende for så megen vold, at det skulle kunne føre til hendes død.

I dommerens begrundelse for skyldskendelsen lød det blandt andet, at samtlige nævninge og dommere fandt, at tiltaltes forklaring fremstår, efter vidneforklaringer fra blandt andet børnene, lægeligoplysninger obduktionserklæring samt forklaring fra en overlæge, utroværdig og ganske usandsynlig.

Parret boede i et hus i Osted, hvor både den dømtes kone og tre børn har levet i et voldsregime, som anklageren kaldte det i sin procedure.

Den 2. oktober 2018 døde den 34-årige kvinde på Rigshospitalet, hendes gennembankede krop havde givet op. Ifølge anklageren har den dømte familiefar udsat sin kone for mishandling gennem mange år.

I obduktionsrapporten fremgik det blandt andet, at der var tale om mange helt friske skader som tegn på vold og stump vold samt gamle skader, der kunne være helt op til flere år gamle. Blandt andet sås friske skader på ørerne, og det ene øre havde i den forbindelse været revet næsten helt af.

Landsretten skal nu tage stilling til hvilken dom, den 40-årige skal have.

I byretten blev straffen forvaring og udvisning af Danmark for altid.

