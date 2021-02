Landsbybeboere, som dem i eksempelvis Torkilstrup, hvor billedet er fra, kan få ny inspiration gennem Landsbytimen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Landsbytime skal give ny inspiration Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landsbytime skal give ny inspiration

Lejre - 14. februar 2021 kl. 07:03 Kontakt redaktionen

LEJRE: Lejre Kommune og Vores Sted handler om at skabe det gode liv i kommunens 49 landsbyer og småbyer. Derfor lancerer Lejre Kommunes Landsbyudvalg nu "Landsbytimen" på nettet.

Her kan alle, der er nysgerrige eller som brænder for at gøre sin landsby til et endnu bedre sted, få viden og inspiration til arbejdet.

For Carsten Rasmussen (S), borgmester i Lejre Kommune og formand for Landsbyudvalget, er det helt afgørende at få landsbyerne på banen:

- Som kommune kan vi være med til at skabe gode rammer for fællesskaber i vores landsbyer og småbyer, men for at det virkelig gør en forskel, skal vi have borgerne i førertrøjen. Udviklingen må tage udgangspunkt i stedernes særlige kvaliteter, mennesker og muligheder. Heldigvis er mange borgere allerede meget engagerede i at skabe fællesskaber og udvikle de særlige kvaliteter i de landsbyer, de bor i, og det momentum vil vi gerne fastholde med landsbytimen, siger Carsten Rasmussen.

Landsbytimen vil frem til sommer blive holdt en gang om måneden, altid en onsdag fra klokken 17-18, og den vil hver gang byde på et inspirerende oplæg fra eksperter. der ved noget om, hvordan man kan arbejde med landsbyudvikling.

Den første landsbytime bliver holdt den 24. februar. Her kan man møde Lise Grønbæk fra DGI.

Lise Grønbæk har stor erfaring med, hvordan man får flere med og samarbejder omkring landsbyudvikling. Hun har i en årrække arbejdet med udvikling af lokalsamfund og stærke fællesskaber i regi af projektet "Landsbyklynger".

Som en ekstra bonus vil landsbytimen hver gang byde på en kort præsentation af et lokalt landsbyprojekt fra Lejre Kommune.

Hvis man vil deltage i landsbytimen, så skal man gå ind via www.lejre.dk/landsbytimen.