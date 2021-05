Landzonetilladelsen til bydels-projektet Plessenslyst i Abbetved gælder ikke længere, efter Planklagenævnets afgørelse. Arkivmateriale fra Lejre Kommune

Landsby ånder lettet op: Afslag fra nævn på tilladelse til 25 boliger

Lejre - 28. maj 2021 kl. 11:34 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Den lille landsby Abbetved stod til at skulle tredobles i størrelse med 25 nye boliger i størrelsen 130-160 kvadratmeter. Men projektet, kaldet Plessenslyst, bliver der foreløbigt ikke noget af.

Efter en klage fra en større beboergruppe har Planklagenævnet nemlig givet afslag på den landzonetilladelse, som Lejre Kommune gav til planen med boligerne i juni 2019. I forlængelse heraf ophæver nævnet også kommunens afgørelse om en dispensation fra lokalplanen.

Beboerne er tilfredse med nævnets afgørelse:

- Vi vil gerne udviklingen, men projektet var alt for voldsomt, og så stort et projekt passede ikke til landsbyen. Jeg er ikke modstander af, at der bygges nyt; jeg så bare gerne, at det havde et mindre omfang. Og beboerne skulle have været involveret i det, siger Carsten de Thura, der er én af beboerne i Abbetved, der har klaget til Planklagenævnet.

Den nye bydel skulle i givet fald have ligget indenfor landsby-afgrænsningen på et halvandet hektar stort areal, tæt på børnehaven (der i mellemtiden er nedlagt).

Beboerne i og omkring Abbetved kom næsten alle med indsigelser til Lejre Kommune for to år siden, ikke mindst med henvisning til, at 25 boliger ville være for voldsomt i så lille en landsby, som i sig selv er et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.

Desuden henviste klagegruppen til, at opførelse af et stort nyt boligområde er i strid med den bevarende lokalplan.

Modsat skrev ansøgeren, baronen fra Lindholm gods, at det i såvel lokalplanens indledende afsnit som i bestemmelserne er anført eller forudsat, at der kan opføres nyt boligbyggeri i landsbyen. Desuden at projektet vil sikre en udvikling i Abbetved, som er i overensstemmelse med forholdene i området og naturen.

Landzonetilladelsen og dispensationen blev givet af et flertal af politikerne i teknik- og miljøudvalget i Lejre Kommune. For stemte Enhedslisten, Socialdemokratiet og Konservative. Imod stemte Venstres ene repræsentant den dag, med henvisning til, at projektet omfattede for mange boliger.