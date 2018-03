Landmandsklub går på pension efter 57 år

Det hele sluttede den anden tirsdag i marts 2018 hos Erling Svendsen på Nysø ved Hvalsø. Nemlig den lange historie for Landmandsklubben, der oprindelig fik en flyvende start med en tur i flyveren til Norge i marts 1961. Her så en gruppe landmænd på utraditionel indretning af svinestalde, med spaltegulve og farestier, beretter DAGBLADET Roskilde mandag.

- Et par stykker af os på turen fandt på at starte en klub for selvudvikling og venskab, og i løbet af et års tid var vi 12 medlemmer i klubben, spredt over hele Sjælland. Klubbens medlemmer var selvstændige landmænd eller driftsledere på større gårde, og var alle nystartede i job eller bedrift, og vi var i besiddelse af en utrolig videbegærlighed. Vi var meget opmærksomme på nye måder at gøre tingene på, beretter Erling Svendsen.