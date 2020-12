Læs eller genlæs: Ny højskole er en gave til lokalsamfundet

Se billedserie De to stærke, livserfarne kvinder Lotte Eghøj (tv.) og Heidi Hansen (th.) står bag Lejre Højskole. Foto: Agnete Vistar

Lejre - 31. december 2020 kl. 07:27 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

For to måneder siden blev skolekredsen bag Lejre Højskole dannet på et møde i Kirke Sonnerup. I dag har kredsens antal rundet 100 medlemmer.

Et fantastisk tal, som højskolens to stiftere - de gæve, livserfarne kvinder Lotte Eghøj og Heidi Hansen - slet ikke havde forestillet sig, de ville nå så hurtigt. Opbakningen i lokalsamfundet til projektet med den kommende folkehøjskole har hurtigt vist sig at være stor, og det gælder også den politiske opbakning, som er bred.

De 20 mennesker fra skolekredsen, som er engageret i fokusgrupper, har kastet sig ud i det frivillige arbejde med stor energi. Og selv om der er lang vej endnu til, at højskolen kan åbne med 29 elever i januar 2023, er viljen og entusiasmen i dette stort tænkte græsrodsprojekt ikke til at tage fejl af.

Forleden aften var der infomøde i Kirke Såby Forsamlingshus om visionerne og planerne for Lejre Højskole, og salen var fyldt med så mange mennesker, som der nu kunne være i disse coronatider.

En gave til det lokale område, blev højskolen kaldt flere gange. Og en repræsentant fra Kirke Såby Bylaug tilbød at gå ud blandt bylavs-medlemmerne og finde endnu flere til skolekredsen.

Der findes en lang række krav for at modtage tilskud fra finansloven som folkehøjskole, herunder at der skal decideret undervises i mindst 21 timer ugentligt. Folkehøjskolen skal være selvejende, og medlemslisten skal helst bestå af 300 mennesker.

Der er cirka 70 højskoler i Danmark, og fem-seks andre er i støbeskeen, så der bliver konkurrence om at få fat i de unge. Men som det også blev nævnt under infoaftenen, er højskolerne lige nu en kæmpe succes, fordi de unge ikke kan tage ud og rejse på grund af coronaen.

I stedet for det omkringrejsende fjumreår tager rigtigt mange unge på højskole i stedet. Og som Lotte Eghøj siger, så er dannelse noget andet end at tage til Thailand.

Den nye folkehøjskole skal efter planen bygges op i og omkring Grangaarden på Bjergskovvej 2 vest for Kirke Såby, hvor firmaet Dansk Køkkenhåndværk ligger lige nu.

- Vi skylder Familien Abrahamsen fra Grangården en stor tak. De har sat deres salgsbestræbelser i bero i 18 måneder, fordi de synes, at folkehøjskolen er en god ide, fortalte Lotte Eghøj.

En betinget købsaftale er på plads. Men det er mange penge, der skal rejses for at få folkehøjskolen op at køre - omkring 35 millioner kroner, når Fase 2 tælles med. Der skal bygges om og til, og i Fase 2 er det hensigten at få 56 elever. Partnerskaber skal op og stå og fondsmidler skaffes. Fondsaktier og crowdfunding kan også blive muligheder.

Området omkring Grangården udgør i alt cirka 26,4 hektar, hvoraf de 11,5 hektar er fredskovpligtige arealer. Lotte Eghøj fortæller, at hun og Heidi har ledt ihærdigt efter det rigtige sted, med højskolemiljø og atmosfære. Selvforsyning og udvikling af undervisningen, mulighed for to lærerboliger og ombygning til klynger af elevboliger og meget mere har været afgørende for duoen.

2. Fase omfatter byggeri af en teatersal med udvendig klatrevæg:

- Det er vildt interessant at prøve at tænke stort! At det ikke skulle kunne lade sig gøre at bygge en flot teatersal er en tanke, som vi slet ikke beskæftiger os med, sagde Lotte Eghøj.

Folkehøjskolen får fokus på bæredygtighed, biodynamisk/-økologisk dyrkning og fællesskab. Nye arbejdspladser vil blive skabt, og mulighed for kulturelle tilbud - foredrag, sangaftener, debatter, litteraturaftener, teater, koncerter, folkemøder - you name it...

- Én ting er sikkert - projektet skal være gennemtænkt og vi skal være klar på tæt på 100 procent af hele forløbet. Tidsplaner skal overholdes, fastslår Lotte Eghøj.

Lejre Højskole får sin egen profil, og værdigrundlaget for fire linjer ligger klar - med signalord som kystliv, dyr, selvforsyning og livskunst.

Unge af i dag har et andet livsgrundlag og en anden selvforståelse, end de havde for 20-30 år siden. Nogle er hårdt ramt på livet. De mangler lyst til at komme fra tanke til handling - til at komme ud og prøve sig selv af og ikke kun have det hele i hovedet.

Sådan forklarer Lejre Højskoles kommende forstander, Heidi Hansen de problemer, som mange unge døjer med i en tid, hvor skærmen og det intellektuelle tager tiden, og hvor håndværksmæssig kunnen er tidens udfordring for mange unge.

Det er de unge fra 23 og nedefter, som bliver målgruppen. Og højskolen skal virkelig slå på tromme og satse på de sociale medier for at markedsføre sine værdier. Visionen om en anderledes højskole bliver trækplastret.

- Mange unge mangler praktiske færdigheder - hvordan man strikker og hækler, banker et bord sammen eller sætter hylder op. Det falder dem ikke naturligt, hvad de skal lave, hvis de er ude i en skov. Hvordan slår man et telt op med en hveps i nærheden uden at dø af skræk?

- Og det handler om, at den sociale dannelse er under forandring. Den kommer via medierne. Det er nemmere at give op og flytte konflikterne over på skærmen. Orker man overhovedet at udvikle dannelse i fællesskaber... det er spørgsmålet for mange unge, siger Heidi Hansen.

Det er sådanne unge, som kan have godt af at komme på Lejre Højskole:

- Der findes masser af højskoler, som har fokus på teater, musik og idræt. Men der er behov for at lave et tilbud på en ny slags højskole, hvor man lærer håndværk og naturforståelse, understreger Heidi Hansen.

Lejre Højskole tager udgangspunkt i tre tænkere: Grundtvig, som grundlagde folkehøjskolerne; Søren Kierkegaard, som var den kritisk iagttagende, der talte for, at mennesket skal arbejde for at blive sig selv og lære at håndtere angsten for at stå alene, så man kan gribe friheden til at gå egne veje.

Og endelig Rudolf Steiner, som satte mennesket ind i begreber som natur og kosmos.

Lejre Højskoles fire linjer ser sådan ud:

Linjen Selvforsyning fra Jord til Bord handler om at lære at passe dyr i lille skala, knyttet til et selvforsynende jordbrug (bier, høns, ænder, får og grise). De unge lærer om naturen på landet og i skoven, og om landbrugets kulturhistorie og håndværk. Højskolen rummer områder med fredskov og jord, der kan dyrkes.

Linjen »Kystliv & maritimt håndværk« er et scoop, siger Heidi Hansen. Til stede ved det nylige infomøde i Kirke Såby Forsamlingshus var Ture Møller, bådebygger og leder for Kystliv Holbæk, og han præsenterede planer om sejlads i historiske træbåde, madfiskeri, rebslagning og andre maritime håndværk.

En tredje linje på højskolen, Socialpilot giver de unge mulighed for at udvikle meningsfulde sociale fællesskaber. De lærer om, hvor vigtig samtale og mødet mellem mennesker er for at udvikle fællesskaber og samfund.

Og en fjerde linje sigter på fortælling, drama, revy og bevægelse - om at kunne fortælle noget. Den linje må vente på, at teatersalen bliver bygget.