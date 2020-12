Læs eller genlæs: Musical - at blive den bedste udgave af sig selv

Se billedserie Det er imponerende at se på, hvordan børnene under kyndig vejledning på ugens musical workshop i Hvalsø Kulturhus trænes til autentisk udtryk. Foto: Agnete Vistar

Af Agnete Vistar

Alva og Cecilie er veninder og skal begynde i 4. klasse på Allerslev Skole efter sommerferien. Men det tænker de slet ikke på lige nu, for de er vildt optaget af den musical work-shop-camp, som de deltager i denne uge med dans, teater og sang.

Alt sammen i Hvalsø Kulturhus, hvor de får undervisning af tre meget kompetente voksne: skuespiller og musical-sanger Tomas Kofod, uddannet musical performer Bettie Uldal samt pianist og sanger Mads Granum. Det skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

- Jeg synes bare, det er megafedt. Jeg var lige lidt nervøs første dag, men det er helt væk nu. Jeg synes, det er en sjov ting at være med i sammen med mine veninder, for jeg har altid interesseret mig for sang og dans. Så det er jo oplagt! siger Alva - og Cecilie er helt enig:

- Jeg interesserer mig meget for skuespil og kan lide at danse. Jeg elsker sang, og min mor synes, jeg er god til det. Her på campen har jeg allerede lært meget om at synge og bruge min stemme. Og være naturlig. Jeg vidste slet ikke, at det betød noget. Min største drøm er at være med i en musical, siger Cecilie.

Og netop det med at være naturlig, være sig selv, er helt afgørende, fortæller Bettie Uldal. De fem dages intensive camp slutter ikke af med et stort anlagt show.

Bettie er meget mere fokuseret på at arbejde med børnene i en proces, så de kan finde ind til kernen af sig selv. Eller som hun siger: at blive den bedste udgave af sig selv.

Mads Granum beskriver det på den måde, at man som en skulptør fjerner alt det overflødige, indtil selve skulpturen står tilbage.

- Det er rigeligt at foretrække, når man står som sig selv på scenen. Hele ideen går ud på, at man også skal være sådan i livet. Man behøver ikke sætte et filter på og trække maven ind - man skal være den, man er, forklarer han.

Bettie Uldal understreger, at det kunstige skal væk. Noget som mange skuespillere også kæmper med.

- Børn og unge er hele tiden PÅ. De tager billeder af sig selv, fjerner rynker, sætter ny farve på øjnene. De finder hele tiden fejl på sig selv. Men det handler om, at historien er det vigtigste; nemlig at finde ind til det, der er bagved; det som gør os levende som mennesker. Som tilskuer skal man se vores historie fortalt, siger hun og suppleres af Mads:

- Historien er vigtigere end skuespilleren, som bare er et postbud, der kommer med brevet, siger han.

Bettie instruerer børnene til at være sig selv: når man står foran spejlet og skal i en dejlig trøje, man elsker, og opdager en grim plet på den, eller den er ikke vasket og lugter, eller den ikke passer mere. Hvordan vil man agere, hvis man står derhjemme, uden at nogen kigger på?

Eller hvis man sidder på en stol og er stresset og irriteret. Eller tænker på én, man er vild med, men som måske ikke bryder sig meget om én...

Pigerne blev bedre og bedre, som dagen i går skred frem. De havde mange spørgsmål undervejs. Og de lærte at blive i følelsen og stemningen. Det var faktisk imponerende at se på, hvordan de kunne trænes i autentiske udtryk.

Hvem ved - måske en dygtig sanger eller skuespiller vil springe ud af denne camp om nogle år.