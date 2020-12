Læs eller genlæs: Klog strategi bag håndboldsklubs succes

Se billedserie Formanden for KHKS Håndbold, Jette Brøndsted og formand for klubbens trænerudvalg, Heinrich Papke modtager blomster og 5000 kroner fra Sjællandske Mediers fondsmidler. Foto: Agnete Vistar

Lejre - 28. december 2020 kl. 06:44 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Det er efterhånden 14 år siden, at KHKS Håndbold i Kirke Hyllinge havde 80 medlemmer og var tæt på at gå konkurs.

Der er sket meget siden: I dag har foreningen 225 medlemmer, seks ungdomstrænere og 45 ledere og trænere.

KHKS kører med et kæmpe engagement. En stor indsats og meget energi blandt ildsjælene blandt medlemmerne, og en klog strategi er baggrunden for, at KHKS Håndbold i dag er i fremdrift. Et ungtrænerakademi er skabt, og nu får foreningen 5000 kroner fra Sjællandske Mediers fondsmidler til at hente instruktører udefra til inspiration og rådgivning til akademiet.

Sn.dk har mødt formanden for trænerudvalget, Heinrich Papke og formand for KHKS Håndbold, Jette Brøndsted. De 5000 kroner luner godt hos foreningen, fortæller de. For det er faktisk en bekostelig affære at uddanne dygtige trænere eller instruktører.

Forløbet fra ung træner- aspirant til selvkørende træner har et tidsforløb på mellem fem og ti år og koster samlet set 20-25.000 kroner. Skal der specialiseres mere, kan man godt fordoble det beløb. Men uden de kompetente trænere kan man ikke udvikle den enkelte spiller og dermed foreningen som helhed.

Heinrich Papke fortæller, at efter at KHKS gik ud af Team Lejre samarbejdet for fire år siden, satte klubben sig et mål.

- Vi ville fordoble antallet af medlemmer, og det er vi godt og vel lykkedes med. Til formålet har vi behøvet mange trænere og ledere. Vi er så heldige, at vi har en fagligt dygtig træner, Morten Normind, som tilbød Bramsnæsvigskolen en ungleder-uddannelse som valgfag. Vi har så adopteret mange af ideerne derfra til at få lavet et decideret ungtrænerakademi for de helt unge trænere, beretter Heinrich Papke.

Klubben spurgte de unge 12-13 årige spillere, om de ville snuse til trænerlivet. Det var der flere, der syntes lød spændende, og i dag har klubben fået seks aktive ungtrænere ud af det.

- Afhængigt af alder og kompetencer matcher vi de unge trænere med passende udfordringer. Det gælder om at få fat i emner i en tilstrækkeligt tidlig alder. Hvis trænere selv skal uddanne sig, kan vi ikke tiltrække dem, siger Heinrich Papke.

I stedet for at indkøbe dyre trænere til klubben, tager den i stedet dygtige inspiratorer ind udefra. De kan give deres viden videre til KHKS' egne folk.

- Og så kan vi udvikle klubben. Det er en langsigtet investering. Det er også et forsøg på at bygge en klubkultur op - vi hjælper hinanden på kryds og tværs, siger Jette Brøndsted.

Klubben har omdøbt trænermøder til trænerakademier. Mange forælder-trænere og tidligere spillere skal opdateres. Derfor er det vigtigt med faglig læring. 45 ledere og trænere lyder af mange, men det er nødvendigt, siger Heinrich Papke:

- Vi har et ønske om, at alle hold skal have et trænerteam omkring sig - to trænere og en holdleder. Gerne med en blanding af begge køn. Og det er vi tæt på at opnå. Vi er kommet langt i forhold til, hvordan det så ud for 10 år siden. Dengang havde vi én træner til tre hold! tilføjer han.

- Ja, det var en helt anden tid. Rigtigt mange vil gerne hjælpe til i dag, men de kan ikke binde sig tre gange om ugen og til kamp om weekenden. Det er ikke så nemt at finde en træner til et hold klokken 16.30. Med et trænerteam om hvert hold er opgaven mere spiselig, forklarer Jette Brøndsted.

Heinrich Papke nævner, at udviklingen af KHKS kræver, at der løbende er økonomi til det. Gode lokale sponsorer - og en hjælpende håndsrækning, som den, klubben nu får fra Sjællandske Medier - hjælper til.

KHKS er hovedsagelig en breddeklub, men vil gerne være støbeske for eliten. Den vil derfor gerne tiltrække børn og unge i alle aldre og niveauer. Alderen på medlemmer er pt. fra to år og op til 80.

