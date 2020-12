Se billedserie Instruktører fra Lejre VandSport fik travlt med at vejlede de mange gæster på Herslev Strand. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Læs eller genlæs: Herslev Strand blev trækplaster for vandsport

Lejre - 25. december 2020 kl. 18:20 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

- Krabber! Der er krabber! Adrrr...

En purk kommer plaskende ind til stranden, med et kæmpe grin. Det er jo vildt sjovt - og så en anelse farligt med de der klosakse. Jeg så dem! puster han. Han har selv set to krabber gennem en af de store vandkikkerter, der ligner vejkegler.

Knægten var bare én af rigtigt mange mennesker i alle aldre lørdag ved Herslev Strand, da Lejre VandSport endelig kunne komme i gang med sine vand-aktiviteter. Den officielle åbning skete med stort fremmøde af afslappede, glade mennesker, gratis pølser og fadøl fra Herslev Bryghus og stand-up paddle (SUP), svømning i våddragter, hygge ved stranden, fiskestænger-og net og masser af gode råd om aktiviteter i og ved vand.

De truende vejrudsigter med varsler om mulige tordenskyller og voldsomt vejr forsvandt snart i disen langt mod sydvest. For Herslev Strand bød på et skønt syn over fjorden - aktive børn, unge og ældre på og i vandet, og familier, kærestepar og mange andre, der hyggede sig ved stranden.

Vejret var fint, op mod 23 grader, og vandet var ikke hundekoldt. Solen sneg sig frem og bagte efter klokken 12.

Herslev Strand er et unikt sted at tage børnene med, for vandet er lavt langt ud, og det er nemt at lære SUP og et godt sted at blive introduceret til kajakken her. Fem-seks instruktører var konstant i sving og sørgede for tryghed og informationer om vand-aktiviteterne.

Og formanden for Lejre VandSport, Michael Lindberg var i højt humør:

- Det er skønt med så mange mennesker. Det er et godt koncept - mange er kommet for at undersøge dyrelivet og har taget spande med til at fange krabber. Og se der, de kigger på fjordbunden med vandkikkerter. Vi har også undervands jagtudstyr på vej, fortæller han.

Michael Lindberg kan berette, at Lejre VandSport sidste sommer havde seks-syv arrangementer med 75 gæster i snit. Klubben har 70 medlemmer - eller havde, for en del stod og meldte sig ind på dagen, så klubben vokser lige nu. Som medlem får man adgang til alt foreningens grej hele året.

Et stort bord med nedfræset info-tavle om Herslev Strand og nationalparkens fugle- og dyreliv er netop doneret af Nationalpark Skjoldungernes Land.

- Vi har et samarbejde med nationalparken og er formidlingsstation for dem, fortæller Michael Lindberg.

Tre friske drenge - Mads og Sylvester på 12 år og Nicolai på 11 spænede rundt i strandkanten med redningsveste på og ventede på at få lov at prøve SUP.

- Det er fint nok at løbe rundt og være ude i vandet, men der er en del vandmænd. Nu skal vi prøve stand-up paddle - vi har set, hvordan man gør, og det vil vi virkelig gerne prøve, sagde Mads.

- Ja jeg er vold pro! lød det kækt fra Sylvester.

Kort efter var alle tre drenge oppe på en paddle og bevægede sig ud over vandet med stor koncentration, mens instruktøren stod parat ved siden af i vandet.

Nicolais mor, Rikke Hjulmand - der i øvrigt er ansat i bevæg dig for Livet i Lejre - er meget interesseret i et samarbejde med Lejre VandSport.

- Der er virkelig meget gang i vandsport nu. Mange får smag for det med al den kyst, vi har i Danmark. Det er en fantastisk måde, man kan være aktiv sammen på. Og naturen er jo et eventyr her. Vi kan få endnu flere herud, siger Rikke Hjulmand.

I øvrigt har Lejre VandSport kun haft dispensation fra Kystdirektoratet til at have sine containere med grej her på strandarealet til den 1. juni. Michael Lindberg nævner, at klubben har ventet på en lokalplan for Herslev Havn og Stand, men den er på ingen måde klar endnu.

Kommunens teknik- og miljøudvalg har forleden set på sagen, og et flertal gik ind for at søge Kystdirektoratet om to års forlængelse af den midlertidige dispensation, som Lejre VandSport har haft.

Men Venstre var ikke enig og benyttede sig af standsningsretten, hvilket betyder, at sagen kommer op den 23. juni i kommunalbestyrelsen.

