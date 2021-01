Se billedserie Tre sæt øjne - to katte og Gunhild Rasmussen, der også i weekenden holder åbent i Gunhilds Galleri i det gamle grisehus i Holtensminde. Foto: Agnete Vistar

Læs eller genlæs: Gunhilds drøm er blevet en realitet

Lejre - 01. januar 2021 kl. 07:31 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

For Gunhild Rasmussen er det en drøm, der er gået i opfyldelse med flytningen fra mikrobryggeriet Hornbeers domicil til Holtensmindevej 73, nord for Sæby.

Her har hun fået indrettet sit galleri, Gunhilds Galleri i ejendommens gamle grisehus. Tre udstillinger har hun arrangeret i år, med kunstværker og kunsthåndværk fra en stribe kunstnere. Og planen er, at der fortsat skal være tre-fire udstillinger årligt.

- Planen er at fortsætte. Vi er blevet rigtigt glade for stedet. Jeg får lov at male - det er rigtigt fint at have mit eget. Det allerstørste er selv at kunne udstille, og få besøg af andre kunstnere her. Og også bibringe noget nyt til området, fortæller Gunhild Rasmussen.

Hun er blevet kendt gennem årene for sine humoristiske, farverige etiketter til hendes mand, Jørgen Fogh Rasmussen landskendte og prisbelønnede øl fra mikrobryggeriet Hornbeer.

For et par år siden solgte parret bryggeriet til nye ejere, Jan Sandgreen Jensen og hans familie. Og Gunhild beretter, at det har været en rigtigt god proces.

- Det var absolut de rigtige, der købte bryggeriet. Det har været en fin overdragelse; vi kunne ikke ønske det bedre. Og jeg fortsætter med at lave etiketter til de nye ejeres øl - det er jeg også meget glad for, fortæller hun.

Danny (en af sønnerne) kommer med oplæg til mig, enten skriftligt eller med tegning af små tændstikfigurer, om hvad de ønsker, tilføjer hun.

Ejendommen på Holtensmindevej er blevet gennemrenoveret. I begyndelsen var der meget liv her - af mus. Katten Mille og hendes bror Tarzan blev anskaffet, og nu er stedet helt frit for mus.

Sidste weekend holdt Gunhild Rasmussen åbent med en ny udstilling, og i den kommende weekend den 5.-6. december er der åbent igen fra klokken 11-16 begge dage. Udover Gunholds egne malerier udstiller også glaskunstner Merle Conradi-Larsen fra Jyllinge og smykkedesigner Vivi Holm. Desuden er der håndlavede tasker fra Madagaskar.

Merle mødte Gunhold Rasmussen på en kunstnerfestival på Musicon i Roskilde. De havde stande ved siden af hinanden og stod og kiggede lidt på hinandens ting. Værkerne passede så fint sammen farvemæssigt. Det kunne der komme noget god synergi ud af...

Og nu udstiller Merle Conradi-Larsen her, blandt andet med et stort smukt fad og hendes varemærke, de store flotte glasbåde, der er lavet med inspiration fra fjorden ud for Jyllinge, og som alle er forskellige.

12 år har Merle arbejdet med glas, og hun kan sit håndværk. Hun sælger rigtigt godt og har udstillet mange steder.

- Folk kan lide glas, blandt andet fordi det har så mange fantastiske farver Jeg prøver dels at få noget tre-dimensionalt ind i tingene, og dels bruger jeg ofte metaller. Hen mod aften træder metallerne mere frem, mens farverne bliver svagere, forklarer Merle.

Merle Conradi-Larsen arbejdede tidligere i medicinalindustrien med forretnings-udvikling. Hun havde mulighed for at selvpensionere sig for nogle år siden og bruger nu meget af sin energi på sin passion - glasset - på hobbybasis.