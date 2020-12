Læs eller genlæs: Frivillige på møllen: Endelig sammen igen

Se billedserie Sara Buch (i midten) i færd med at dekorere stubnisser, mens hendes mormor, Kirsten Mortensen kigger til. Til højre Inger Merete Sørensen, frivillig på Tadre Mølle. Foto: Agnete Vistar

Lejre - 25. december 2020 kl. 18:28 Af Agnete Vistar

Inger Merete og Ole Sørensen fra Ny Tolstrup har en lang historie bag sig som frivillige. Ja 60 år!

- Jeg var vist 16 år, da jeg blev meldt ind i min første bestyrelse, fortæller Inger Merete.

Hun og Ole, samt Bendt Olsen og Mogens Skødsbæk organiserer træværkstedet på Tadre Mølle disse to dage. Andre frivillige tager over de næste dage og ugen ud på møllen. Uden den store indsats af frivillige var der ikke alle de gode tilbud, som besøgende kan underholde sig med på møllen her i efterårsferien.

Eller i det hele taget det fine istandsatte kompleks af bygninger på Tadre Mølle, som har involveret mange frivillige, til glæde for alle gæster.

Inger Merete og Ole var i mange år aktive frivillige i forskellige idrætsgrene - gymnastik, fodbold og håndbold. Ole har desuden danset folkedans. Der var megen idræt i Ny Tolstrup, også byfester dengang, men mindre i dag.

Mens Ole i dag koncentrerer sig om møllen, er Inger Merete oveni gymnastikinstruktør for tre hold på Hvalsø Østergadecenter samt et hold i dans. For parret er det sociale samvær med andre frivillige en stor del af gevinsten ved den energi, de lægger i det frivillige arbejde.

- Vi har alle savnet hinanden her under coronaen. Sidst vi sås er såmænd snart et år siden, nemlig julemarkedet på Tadre Mølle, som var helt vildt godt besøgt. Ja bortset fra, at vi havde udendørs generalforsamling med grill i Tadre Mølles Venner efter sommerferien. Og nu har vi så to dage her på møllen - hvorefter vi ikke ses mere før næste år. Julemarkedet er jo aflyst, siger Inger Merete.

For mange frivillige er samværet, aktiviteterne og glæden ved at møde besøgende på møllen en vigtig del af indsatsen.

SN-Brød: - Jeg talte med en kvinde, som har en syg mand, og hun fortalte, at det er som at få en fridag at komme her på Tadre Mølle. Hun har været frygtelig ked af ikke at kunne komme herud, fortæller hun.

Bendt Olsen er gammel tømrer, og han har haft en vigtig rolle i renoveringen af det gamle grisehus, der i dag er en fin ramme om mange aktiviteter disse dage. Blandt andet har han lagt gulvet.

- Vi har altid brug for flere frivillige, og vi tager gerne imod dem, siger Inger Merete Sørensen.

Træværkstedet har efterhånden været én af aktiviteterne på møllen i efterårsferien en del år, og det er Bendt, der er idemager. I år får børnene mulighed for lave træskibe, smørknive og små fuglerammer til mejsebolde og den slags. Eller de kan lade fantasien råde.

Børn, unge og voksne gik ihærdigt til sagen med søm og lim i går. Blandt gæsterne var Amalie og August fra Jylland, der kom sammen med deres bedsteforældre fra Roskilde.

- De er på efterårsferie hos os, og det gælder jo om at finde nogle aktiviteter til dem. Vi kender jo området og Tadre Mølle, så det er fint at komme her - vi hygger os, siger bedstemor, Hanne Laustsen.

Amalie og August lavede såvel en båd som en fugleramme til mejsebold, og det skete med stor koncentration.