Se billedserie Jørgen Moranis med sin nye bog og sin hustru, Remona (tv.) i haven på landejendommen uden for Hvalsø. Foto: Agnete Vistar

Læs eller genlæs: Forfatter får hjælp fra sin skytsengel

Lejre - 30. december 2020 kl. 06:39 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Jørgen Moranis, der bor på landet lidt uden for Hvalsø med sin kone Remona, er Danmarks eneste claircoyante forfatter af spændingsromaner.

Denne litterære kombination er sjælden, men den findes også i udlandet, for eksempel hos forfatteren James Redfield.

Og Jørgen Moranis har en særlig gave, når han sidder ved tastaturet eller går ture i den nærliggende skov - han får hjælp med budskaber ovenfra.

- Jeg får ting ned fra den åndelige verden. Min guide hjælper mig. Jeg kan tydeligt mærke, når jeg får beskeder fra den åndelige verden; det er ikke det samme, som det der foregår inde i min hjerne. Jeg skriver ned og bruger de budskaber, som jeg får ned, i mine fiktionshistorier, fortæller han.

Guiden kalder han også en skytsengel. Ikke en synlig figur, men en kraft og en særligt lysende energi.

Og skytsenglen hjælper også hans hovedperson Liv Chandani i hans seneste bog, »Brevet til Jordens befolkning«. Bogen er hans sjette, og den unge Liv er gennemgående hovedperson i bøgerne, der udkommer på Moranis' eget forlag Indian Hawk.

- Alle mine bøger er delt op i to, også den her seneste. Først følger vi en mand, der tages som fange i London i 1798 og føres til Australien, hvor han modtager et fysisk brev fra en engel, der uventet står foran ham. Det afleverer han til Anangu-folket (aboriginernes eget navn for deres folk), og de opbevarer brevet skjult, indtil jordens befolkning er klar til at få indholdet oplyst, fortæller Jørgen Moranis.

Det bliver naturligvis Liv, der får brevet - her i nutiden. Hun bliver vidne til en togulykke i London og hjælper en mørk mand, der giver hende brevet, som er fyldt med symboler. Det skal hun viderebringe til British Museum. Og så begynder en jagt på at forhindre, at brevet falder i de forkerte hænder.

Jørgen Moranis har været i kontakt med den åndelige verden, siden han var syv år, fortæller han. Men drivkraften bag ønsket om at blive forfatter har også altid været stor hos ham.

- Da jeg var 13-14 år, skrev jeg min første bog. Alle mine fristile blev læst op i klassen, selv om de var fyldt med stavefejl. Jeg kunne ikke stave; det lærte jeg først senere. Forfatterdrømmen ligger dybt, siger Jørgen Moranis, der i dag er pensioneret.

Han blev uddannet teatertekniker og var beskæftiget i fotobranchen hele sit aktive arbejdsliv. For 26 år siden fravalgte han storbylivet og flyttede ud på landet sammen med Remona for at komme i kontakt med sig selv og få fred.

En årrække oplevede han, at han kunne forudsige ting, der skete.

- Jeg havde nogle uhyggelige oplevelser. Så fik jeg forbindelse til min guide, og jeg har ikke haft visioner om fremtiden i en årrække. Jeg er clairvoyant og hjælper nogle gange mennesker. De stiller mig spørgsmål om de store, essentielle ting i tilværelsen - kærlighed, bolig, job og økonomi; alt det, der påvirker én. Jeg spørger opadtil, hvad de skal gøre, og jeg får svar fra min guide, som vejleder, fortæller Jørgen Moranis.

Han havde sidste år en oplevelse, som han beskriver som fantastisk. Ved byen Visiko i Bosnien besøgte han og Remona nogle pyramider, der ligger ved byen. Den største kaldes Solpyramiden, og da de stod på toppen, så han sin guide som et stort, hvidt pulserende lys. Han blev ganske henrevet; den slags glemmer man ikke.

Jørgen Moranis bøger har ikke kæmpeoplag, men de har deres publikum, og som han siger, så går det hele lige op.

Jørgen Moranis får indtægter nok fra hver bog til at få skrevet en ny bog, trykt den og sendt den i distribution.

Og nu hvor »Brevet til Jordens befolkning« er lige på trapperne og udgives den 15. november, er han allerede i gang med den næste.