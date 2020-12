Læs eller genlæs: En mester genopliver et uddødt håndværk

Ingen forstår som han flintens essens og hvad man kan med det rigtige håndværk. Lørdag optrådte han for to hold på hver cirka 15-20 mennesker med sin viden og kunnen. Det skete på Lejre Museum.

Thomas Bruun, formand for »Lejre - Arkæologisk Forening«, mødte Sofus Stenak for syv år siden og fik den gode ide at gå sammen med museet om få den unge flintesmed til at komme og genoplive fortiden. Og folk blev dybt imponerede.