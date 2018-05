Lærernes formand anbefaler et ja

Per B. Christensen, der gennem 20 år var børne- og kulturdirektør i Næstved Kommune, skal stå i spidsen for den kommission, der skal komme med en anbefaling om lærernes arbejdstid i slutningen af 2019. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Lejre - 11. maj 2018 kl. 11:02 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Lejre Lærerforening, Per Brinckmann og en enig kredsstyrelse anbefaler, at Lejres lærere stemmer ja til den overenskomst-aftale, der kom i hus efter mange og meget tunge forhandlinger med KL i forligsinstitutionen for to uger siden. Det skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Beslutningen om en anbefaling af et ja kommer efter en grundig diskussion mandag i kredsstyrelsen i kølvandet på et møde med formanden for Danmarks Lærer Forening, Anders Bondo Christensen.

- Vi har diskuteret fordele og ulemper ved nej og ja, og hvilke perspektiver, der tegner sig. Og vi kan ikke se, der er perspektiv i et nej til aftalen. Så kommer vi i konflikt, og vi vil stå alene. Vores vurdering er, at vi ikke vil få mere ud af en konflikt, så vores anbefaling er, at lærerne i Lejre stemmer ja, siger Per Brinckmann til Dagbladet.

Lejres folkeskolelærere skal stemme om aftalen via elektronisk urafstemning fra den 25. maj til den 3. juni. Per Brinckmann fortæller, at nogle lærere allerede nu har tilkendegivet, at de vil stemme nej. Nogle også, at de vil stemme ja.

