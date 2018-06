Per Brinckmann, formand for Lejre Lærerforening: - Resultatet er markant anderledes end hos de andre fagforbund - langt flere lærere har stemt nej. Arkivfoto: Agnete Vistar

Lærerformand tilfreds med klart ja

Lejre - 04. juni 2018 kl. 12:39 Af Agnete Vistar

Formanden for Lejre Lærerforening, Per Brinckmann, er tilfreds med, at jaet til forliget om en overenskomst er blevet så klart, som det er blevet. Det skriver DAGBLADET Roskilde om onsdag.

74,6 procent af de afgivne stemmer blandt Danmarks lærere siger ja til forliget, mens 25,4 procent af stemmerne siger nej. 31.261 medlemmer af Danmarks Lærerforening har stemt ja; 10.678 medlemmer har stemt nej.

- Resultatet er markant anderledes end hos de andre fagforbund - langt flere lærere har stemt nej. Og det er ikke overraskende, at flere lærere har stemt nej - vi fik jo ikke det resultat, vi havde håbet på, siger Per Brinckmann.

- Men det er et klart resultat med 74,6 procent, som har stemt ja, og det er rigtig godt, at det er så klart. Hvis resultatet havde været uldent, havde vi stået med helt andre udfordringer. Så resultatet af afstemningen er meget tilfredsstillende, tilføjer lærerformanden, der sammen med kredsstyrelsen i Lejre har anbefalet Lejres lærere at stemme ja.

Siden regeringen greb ind under lærerlockouten i 2013 og gennemførte en lov, der markerer rammerne for lærernes arbejdstid, har det ulmet i lærerstanden. Arbejdstiden var den store knast under forhandlingerne i forligsinstitutionen her i foråret, og forliget blev omstridt og udskældt. Ingen aftale om arbejdstiden blev forhandlet på plads; i stedet nedsættes en kommission, der skal se nærmere på blandt andet arbejdstiden.

Hvis lærerne havde stemt nej, var en skolekonflikt brudt ud på mandag den 11. juni.