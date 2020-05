Per Brinckmann, formand for Lejre Lærerforening, mener at der vil opstå store problemer med at undervise de ældste elever, med mindre der lempes markant for myndighedernes krav om afstand, rengøring og håndvask. Foto: Agnete Vistar

Lærerformand skeptisk over forslag om de ældre elever

Lejre - 02. maj 2020 kl. 09:14 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er meget skeptisk over for forslaget om, at de store elever skal tilbage på skolerne. Jeg så gerne, at de kom tilbage - men så skal der slækkes på myndighedernes krav til afstand og rengøring.

Den udmelding kommer fra Per Brinckmann, formand for Lejre Lærerforening. Hans synspunkt er ikke mindst ansporet af de tilbagemeldinger, han får fra foreningens medlemmer i Lejre. Der er ikke opbakning til, at de store elever skal tilbage og undervises nu, siger han til DAGBLADET Roskilde lørdag.

Per Brinckmann er forundret over formuleringer i det læserbrev, som Venstres ordfører, Tina Mandrup - der i øvrigt selv er skoleleder - havde i Dagbladet mandag den 27. april.

- Hun siger, at Danmarks Lærerforening, KL og skoleledernes formand går mere op i, at skoler og kommuner mener, de ikke kan håndtere logistisk at få de ældste elever tilbage på skolerne. Tina Mandrup mener, at det godt kan lade sig gøre - at det alene er et spørgsmål om vilje. Men hun forholder sig ikke til realiteterne. Tiden er ikke til lette, forhastede løsninger. Det er for letkøbt, siger Per Brinckmann.

- Hvis der ikke er plads til de ældre elever på skolerne - hvad så. Og er der arbejdskapacitet på skolerne? De yngste elever er delt op i grupper, og der skal være en lærere til alle de grupper. Jeg er ikke sikker på, at skolerne har tilstrækkeligt med arbejdskraft tilbage til også at håndtere de ældste elever, siger Per Brinckmann.

