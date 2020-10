Lærerformand i Lejre, Per Brinckmann mener, det er forkert at nedprioritere vejledning af unge. Og der bliver færre og færre lærere, selv om der blive flere og flere opgaver. Foto: Agnete Vistar

Lærerformand kritisk: Uambitiøst budget

Lejre - 14. oktober 2020 kl. 09:22 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Formand for Lejre Lærerforening, Per Brinckmann er ikke imponeret over Lejre Kommunes netop vedtagne budget for 2021 og de kommende år.

- Det fortsætter med besparelser på knap syv millioner kroner på de otte skoler, fordi der ikke bliver løn- og prisfremskrevet. Når der er afgang på lærerstillinger, bliver de ikke genbesat. Jeg er meget bekymret for, at der bliver endnu færre lærere i Lejre Kommunes skolesystem i 20121, siger Per Brinckmann til sn.dk.

- Jeg synes ikke, de prioriterer folkeskolen i Lejre Kommune. Aftalepartierne har afsat 100.000 kroner til hver af de otte skoler til implementering af den nye skolevision - og kun i 2021. Det synes jeg ikke er ambitiøst. Jeg er skuffet over, at S, SF, R og EL ikke er mere ambitiøse på skolernes vegne. Jeg må faktisk rose Venstre - de ville afsætte 1,5 millioner til de otte skoler, også i de tre overslagsår, siger lærerformanden.

Per Brinckmann peger på, at det bliver de tilbageværende lærere skal løfte de opgaver, der er. Jo færre de bliver, jo hurtigere skal de løbe. Han er også meget kritisk over en stor besparelse på ungevejledning.