Lærere i gang med at stemme

Lejres lærere og pædagoger er i fuld gang med at stemme elektronisk om den aftale om en overenskomst, som blev forhandlet hjem i forligsinstitutionen. Fristen for at stemme ender søndag, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Formanden for Lejre Lærerforening, Per Brinckmann oplyser til Dagbladet, at stemmeprocenten ser ud til at blive høj for lærerne, hans skyder på 75 procent ved deadline. Tirsdag aften var den tæt på 60 procent.