Lærere afventer Bondos forklaring

- Jeg tror ikke, der er meget stor utilfredshed med resultatet fra forhandlingerne blandt Lejres lærere. Men der er frustrationer og skuffelse over, at det ikke lykkedes at komme til at resultat for arbejdstidsreglerne. Vi har haft et ønske og et krav om, at arbejdtidsreglerne skal svare til det, der gælder for det øvrige arbejdsmarked, tilføjer Per Brinckmann.