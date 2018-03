Formanden for Lejre Lærerforening, Per Brinckmann lagde i sin mundtlige beretning på generalforsamlingen vægt på, at centrale områder i skolerne efterhånden er sparet ned til sokkeholderne. Arkivfoto: Rita Vestergård

Lærere: Centrale områder er skåret ned

Inklusion af elever med særlige behov presser og udfordrer arbejdsmiljøet på skolerne, sagde formanden for Lejre Lærerforening, Per Brinckmann på foreningens generalforsamling forleden. Det skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Ét af de andre emner, som formanden lagde vægt på i sin mundtlige beretning på lærerforeningens generalforsamling forleden er, at kommunalpolitikerne i valgkampen har lovet, at der ikke sker nedlæggelser af skoler. Heller ikke en ændring af skolestrukturen til overbygningsskoler/fødeskoler, eller matrikelskoler, vil ske.

Lejre Lærerforening har på møder med partierne givet klart udtryk for, at det er skuffende, at der ikke er blevet afsat flere ressourcer til kompetenceudvikling for lærere og børnehaveklasseledere på kommunens Budget 2018. Der er heller ikke tilfredshed med, at de ressourcer, som er afsat, i stor udstrækning styres af center for Børn og Læring.