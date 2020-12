Her ses markeringen med træsveller i landskabet nord for Ravnshøj, hvor den gamle skibssætning, Ravnshøj Dyst, lå før stenene blev hugget til skærver. Foto: Mikkel Eeg

Længst forsvunden skibssætning bliver igen synlig

Og det er en af de forsvundne skibssætninger kaldes Ravnshøj Dyst, eller skærvesætningen. Fire af Lejre-skibssætningerne har ligget tæt sammen på en bakkekam mellem to åer, som en hel flåde af stenskibe. Området med skibssætningerne tolkes som et kultisk overfartssted for de døde, hvor skibssætningerne er rejst som fartøjer til at sikre rejsen til dødsriget.