Lægerne sagde, hun nok aldrig ville kunne gå: Nu er Thea på vej til PL

Da Thea Berggren var ganske lille, vurderede lægerne, hun nok aldrig kom til at gå. Nu vinder hun medaljer i løb.

25. september 2021

Da Thea Berggren var blot 14 måneder, mistede hun, i forbindelse med en faste på hospitalet, alle sine færdigheder. Hun kunne ikke holde sit eget hoved, øjnene drejede rundt og tungen var så ustyrlig, at den lille pige ikke engang kunne holde på sin sut. Lægerne vurderede, at hun nok aldrig ville kunne komme til at gå - eller for den sags skyld holde sit eget hoved. Det var der heldigvis ingen, der fortalte Thea, der i den grad har modbevist lægerne sidenhen.

- Når folk siger, der er noget, jeg ikke kan, så tænker jeg: »Jo, jeg kan!«, fortæller Thea Berggren, der så sent som i foråret kunne tage en sølv-medalje i FrameRunning med hjem fra Para EM i Polen og to guldmedaljer til DM sidste weekend. En sportsgren, hvor man netop gør, hvad Thea fik at vide, hun aldrig ville kunne. Man løber.

Glad og taknemmelig Det første leveår var for Thea Berggren, som med de fleste babyer, dog var hendes hovedomfang lidt større end de øvrige babyers, og hun var lidt længere om selv at kunne holde det. Da Thea var et år, fik man mistanke om, noget var anderledes. Da hun var 14 måneder, blev Thea indlagt på hospitalet til en scanning og i den forbindelse skulle hun faste. Ved fasten skete der en skade i Theas hjernes motoriske center, hvorved Thea fik sygdommen Cerebral parese, CP. Skaden betød, at Thea fik mange ufrivillige bevægelser, nedsat muskeltonus, dårlig finmotorik og balance. Thea blev efterfølgende diagnosticeret med den sjældne stofskiftesygdom Glutarsyreuri 1, hvor kroppen ikke kan nedbryde to typer aminosyre, hvorfor fasten udløste hjerneskaden.

- Det har været svært at acceptere. Men jeg har fundet en god balance, jeg er glad og taknemmelig. Hvis jeg ikke havde haft de her udfordringer, så havde jeg heller ikke haft de oplevelser, jeg nu kan mindes, fortæller Thea, når hun tænker på den lange rejse fra ikke at kunne løfte hovedet til nu at bo i eget rækkehus.

Hvem ellers? Mange af de oplevelser, Thea Berggren snakker om, omhandler sporten FrameRunning, som hun prøvede første gang i 2009.

- Det var en underlig fornemmelse, for man læner sig over en sadel og løber. Og jeg havde aldrig prøvet at løbe før. Og pludselig kunne jeg holde balancen. Jeg kunne løbe selv, mindes Thea sin første tur på racerunneren, en løbestøtte, der mest af alt ligner en trehjulet cykel uden pedaler.

- Siden har jeg slidt en del dæk op og haft nogle af de fedeste oplevelser på runneren. Her kan jeg virkelig bare tømme hovedet og mærke friheden, uddyber atleten, der siden er blevet optaget på landsholdet for sporten, har imponerende 99 medaljer hængende på væggen og nu går målrettet efter en kvalificering til Para OL i 2024.

- Egentlig havde jeg sagt nej tak til landsholdet, fordi jeg gerne ville have et liv ved siden af. Men så tænkte jeg: »Hvis nogen skal kunne vinde, så er det da mig«. Og nu fylder sporten det meste af mit liv.

Vil gøre en forskel Hjemme i rækkehuset i Ejby bor Thea Berggren med katten Kitty og servicehunden Emma. Hun træner FrameRunning seks dage om ugen, foruden at gå i et voksentilbud på Specialskolen Bramsnæsvig i Ejby. Og mens fokus for nu er på FrameRunning, har Thea Berggren også mange andre håb og drømme for fremtiden.

- Jeg vil gerne have et højskoleophold. Måske på Egmont Højskolen. Og så drømmer jeg om, at jeg en dag kan hjælpe andre som mig. Jeg ville rigtig gerne have et skånejob i en specialbørnehave, hvor jeg kan lære børnene, at man kan være lykkelig, også selvom man er i en krop, der er dum, fortæller Thea.

Som tingene er nu, tilbydes der dog ikke den type skånejobs. Men til det har Thea kun én ting at sige:

- Der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg skal kunne. Det skal nok ske en dag.