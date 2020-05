- Det er en meget stor opgave at få flere mænd ind i kommunerne - det kræver jo et helt andet antal mænd, siger borgmester Carsten Rasmussen. Foto: Peter Andersen

Kvinderne sidder på jobbene

- Den store procent af kvindelige ansatte gælder for hele landet. Vi ligger endda lidt pænere i kønsfordelingen. Det er en meget stor opgave at få flere mænd ind i kommunerne - det kræver jo et helt andet antal mænd, sagde borgmester Carsten Rasmussen (S) under debatten om sagen i kommunalbestyrelsen.