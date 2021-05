Kvinden i den røde Porsche mødte endnu engang ikke op

Dommeren kom frem til, at man mente, at det var vigtigt at høre den tiltaltes forklaring i forhold til hændelsesforløbet. Derfor blev konklusionen, at retssagen ikke kunne fortsætte uden den tiltalte, og derfor er ankesagen nu udsat.

Stridens kerne

Ifølge byrettens dom blev der fundet bevis for, at den tiltale kvinde kørte i den røde Porsche og dermed var skyldig i brugstyveri af bilen. På de stjålne nummerplader, der var sat på Porschen, blev der blandt andet fundet kvindens fingeraftryk. Desuden blev hun dømt for brugstyveri af de stjålne nummerplader, da den tiltalte var med til uberettiget at bruge nummerpladerne på bilen.

Hun blev også fundet skyldig i selve uheldet, ved ikke at have udvist agtpågivenhed og tilsidesat væsentlige forhold i forhold til ikke at have tilpasset sin kørsel efter forholdene.

Stridens kerne mellem anklageren og forsvareren var det sidste forhold nemlig, om hun skulle dømmes efter straffelovens § 253 for at være stukket af fra uheldsstedet uden at yde hjælp, som anklageren mente.

Eller om hun kun skulle straffes efter færdselslovens § 9, der udløser en mildere straf.

Her fandt retten ikke, at der var ført nok bevis for, at man kunne straffe den tiltalte efter straffelovens § 253, hvor der kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Derfor blev hun dømt efter færdselsloven, hvor det blev fundet bevist, at hun havde tilsidesat sin hjælpepligt. Men det blev ikke fundet bevist, at hun havde til hensigt at tilsidesætte sin hjælpepligt.

I stedet for at flygte fra stedet med det samme, steg hun ud af bilen, ligesom der var andre til stede, som tog sig af pigen.