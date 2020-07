Hvalsø If har haft stor succes med at tiltrække kvinder til klubben de seneste år. Foto: Daniel Sennek

Send til din ven. X Artiklen: Kvindefodbolden stormer frem: Har stor succes i Hvalsø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvindefodbolden stormer frem: Har stor succes i Hvalsø

Lejre - 24. juli 2020 kl. 08:25 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lykkedes Hvalsø IF at vende udviklingen for kvindefodbold i klubben. De er med en række tiltag godt i gang med at revitalisere kvinde og pigefodbold.

For nogle år siden kunne Hvalsø IF knap stille med et kvindehold i fodbold, men nu er udviklingen vendt i klubben, der udover to seniorhold har både et oldgirls-hold og fodboldfitness. Dermed er det lykkedes for klubben at revitalisere kvindefodbolden.

Klubbens medlemstal blandt kvinder fløjet i vejret, så det til tider har været svært at følge med. Der findes ikke en enkeltstående forklaring til fremgangen, der er kommet via en række forskellige tiltag.

- Først og fremmest handler det jo om alle de frivillige, der investerer så meget energi og tid i klubben. De vil klubben, og det er med til at skabe en fantastisk god stemning omkring os. Det er nogle sande ildsjæle, for det er ikke, fordi vi fra klubbens side har lavet større tiltag og ændringer, siger Bruno Rasmussen, der er seniorformand.

To af de deciderede tiltag, der er kommet, er et oldgirls-hold og fodboldfitness. Drevet af passionerede ildsjæle er det nogle nye tilbud, der har været med til at gøre det lettere for kvinderne at komme ind i klubben, selv hvis man ikke har spillet fodbold før.

Men også hos dame senior i hvalsø IF er udviklingen gået i den helt rigtige retning. Fra knap et hold til to hold nu.

- Vi har haft stor fokus på de store pigehold, hvor vi før i tiden har mistet dem, når de tager på efterskole og ikke starter igen i klubben. Gennem en rød tråd i klubben bliver det en mere flydende overgang, der har sikret, at vi får flere af pigerne tilbage igen. Blandt andet ved hjælp af nogle af seniorspillerne, der hver uge skal træne pigerne, ligesom de fungererer som en form for storesøster for pigerne. På den måde skabes et tilhørsforhold, siger Jacob Olsen, der er træner for dame senior.

- I bund og grund handler det om ildsjæle, og dem er vi så heldige at have hernede, slutter Bruno Rasmussen.