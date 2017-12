Artiklen: Kvinde slog tricktyv over fingrene

To tricktyve måtte forsvinde med uforrettet sag, da en kvik kvinde i Særløse opdagede, hvad de havde gang i.

Det begyndte med, at hun torsdag kom kørende hjem i sin bil og svingede ind i garagen på Mosesvinget, da hun så en mørk bil stå lige ved med tre mandspersoner, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

To af mændende steg ud af bilen og tiltalte hende på engelsk, idet de sagde, at de ledte efter et hus til leje.

Der er ikke noget hus til leje hos os svarede hun.

Den ene mand rakte et papir ud til hende og bad hende skrive vejens navn ned for dem - men kvinden så ud af øjenkrogen, at den anden mand havde hånden på vej ned i hendes taske.