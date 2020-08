Påvirket af kokain og med rigtig meget chokolade i bilen, blev den 47-årige sigtet af politiet for både narkokørsel og butikstyveri. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kvinde kørte galt i kokainrus: Kilovis af stjålet chokolade i bilen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvinde kørte galt i kokainrus: Kilovis af stjålet chokolade i bilen

Lejre - 27. august 2020 kl. 11:29 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da en 47-årig kvinde natten til torsdag kørte galt på Holbækmotorvejen ved Kirke Såby var det begyndelsen på en række - for kvinden - særdeles uheldige begivenheder. Kort tid efter var hun anholdt, sigtet for narkokørsel og tyveri af utrolig meget chokolade.

Soloulykken skete klokken 00.43, da den 47-årige kvinde fra Helsingør kørte alene ad Holbækmotorvejen ved Kirke-Såby i regnvejr. Her skred bilen pludselig skred ud, og hun mistede herredømmet over den, hvilket resulterede i at den snurrede rundt og en airbag i bilen blev udløst.

Den 47-årige kvinde kom ikke til skade i selve ulykken, men en patrulje blev sendt til stedet, hvor det viste sig at kvinden var påvirket af kokain. Hun blev derfor sigtet for narkokørsel og anholdt, for at få udtaget en blodprøve.

Men det stoppede slet ikke der, for i bilen fandt politiet en stor mængde varer, som de mistænkte kunne stamme fra butikstyverier, da kvinden ikke kunne fremvise en kvittering på købet.

Der lå nemlig ikke færre end 69 daim chokoladebarer, 26 poser Dumle karameller, 15 pakker Knoppers kiks, 26 poser Nescafé, en del autoprodukter og tekstilvarer. Den 47-årige kvinde havde tidligere sager om butikstyveri af samme type varer.

Hun blev sigtet for butikstyveri og varerne beslaglagt, mens politiet efterforsker sagen, for at finde frem til hvorfra varerne er stjålet. Da den 47-årige havde fået udtaget en blodprøve blev hun løsladt, og kan senere forvente at høre mere fra politiet i sagerne.