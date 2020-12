Brandfolk fra Station Kirke Hyllinge fik fjernet en brændende juledekoration og vinylplader fra et rækkehus i Kirke Sonnerup. Privatfoto

Kvik nabo reddede hus fra brand

En årvågen nabo til et rækkehus på Bygmarken i Kirke Sonnerup har reddet rækkehuset fra at gå op i luer.

Naboen så nemlig, at det brændte i en juledekoration i stuen derinde, og at ilden er ved at brede sig i stuen. Han fik hurtigt ringet 112 og alarmeret - der var ingen hjemme i huset.