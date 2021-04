Kunstgræsbane bliver samlingspunkt

Kirke Hyllinge IF og Bramsnæs FC er rivaler på banen, men samarbejder udenfor. I øjeblikket krydser de to klubber fingre for, at politikerne finder penge til en kunstgræsbane. I lørdags mødtes de to hold til en kamp, men måtte helt til Lejre for at spille på kunstgræs. Privatfoto