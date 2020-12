Et værk af kunstneren Mercy Moyo fra Zimbabwe.

Kunst som julegaver i Kisserup

I fire dage op mod jul kan man komme i Galleri Under Kastanjen i Kisserup på Hjortemarksvej 2 og købe kunst, når Niels-Ole Ravn åbner galleriet, Og man kan få chancen for at købe en unik julegave.