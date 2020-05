Kunst i Pinsen: Naturen som oplevelse

Blandt de værksteder i Lejre, der åbner op for gæster under »Kunst i Pinsen«, er værkstedet hos Charlotte Hjelholt, der bor mellem Herslev og Kattinge.

- Jeg satser på pinsesol, så det vil være muligt at nyde haven og den dejlige natur udenfor, hvis der et øjeblik skulle være flere besøgende, end godt er i galleriet. Vi passer på hinanden, siger hun.

- En fællesnævner for mit kunstneriske virke er naturen som et oplevelsesrum, hvor jeg suger indtryk til mig, for så efterfølgende at lade disse indtryk få deres eget liv som en del af mit billedsprog. I mine malerier kan genkendelige objekter såsom fugleknogler, frøstande, træer og skyformationer indgå i mere abstrakte eller diffuse sammenhænge. Billedet opstår undervejs, oplyser Charlotte Hjelholt.