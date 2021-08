På billedet ses et af de kunstværker, der kan opleves på biennalen, Lone Bonde Haupts »Clearing«. Privatfoto

Kunst fra nær og fjern i Felix

Lejre - 10. august 2021 kl. 09:34 Kontakt redaktionen

Kulturhuset Domus Felix i Lejre kommer nu for alvor i gang igen efter corona-nedlukningerne. Det sker, når Lejre Kunstforening afvikler sin 8. biennale, hvor de udøvende medlemmer af foreningen udstiller deres værker. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

- 24 kunstnere inden for alle billedkunstens genrer har tilmeldt sig, lyder det i pressemeddelelsen.

Der er fernisering på biennalen fredag den 13. august klokken 16-18, og udstillingen er åben fredage 15-17, lørdage 11-13 og søndage 15-17 frem til 5. september.

Næppe nogen sinde hos kunstforeningen vil så mange former for billedkunst blive vist samtidig. Her vil man kunne opleve alt fra Anja Moos Wagners finurlige »Guttermænd« i fiberbeton til Hans Jørgen Bendixens computermanipulerede fotos inspireret af The Beatles klassiker »Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band«, foruden mange eksempler på traditionel billedkunst i såvel olie-, acryl- og vandfarve eller raku-brændt keramik og collager og installationskunst.

Den seneste biennale blev holdt i 2019, hvor Lejre Kunstforening sammen med bibliotekerne, flere skoler, en række foreninger, kirker og andre i kommunen satte projektet Afrika i Lejre i gang. Nogle af Afrikas bedste kunstnere besøgte Lejre og udstillede deres værker, blandt andet i forbindelse med biennalen, samtidig med, at de underviste på flere af skolerne i kommunen i at lave figurer af sten.

Det var meningen at gentage Afrika i Lejre allerede året efter, men grundet Coronasituationen blev det hverken i 2020 eller i 2021. Men Christian Balslev-Olesen, der efter flere års ophold i Zimbabwe stadig har forbindelse til kunstnerkolonierne, har skaffet værker til et lille afrikansk hjørne på årets biennale. Her kan kunstforeningen vise billeder af en af Afrikas største kunstnere, Mercy Moyo, der er repræsenteret på flere kunstmuseer i USA.

Kunsten i Zimbabwe er trængt. Landet er gennem de senere år blevet endnu fattigere, og coronaen har ramt det hård. Selv for internationalt kendte kunstnere som Mercy Mojo er det vanskeligt bare at skaffe lærreder. Resultatet er at de maler på alt.

For år tilbage arbejdede en dansk FN-udsending nogle år i området, og da han rejste hjem, efterlod han sig nogle bøger, som han ikke ville have med. Blandt dem var det store gamle Salmonsen Leksikon. Det har Mercy Mojo i dag splittet og brugt siderne til at male på.