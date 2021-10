Kun brevstemmer til ældrerådsvalg

Et ældrerådsvalg med fremmøde bliver der ikke noget af i Lejre i år. Foto: Lars Ramlow

Lejre - 01. oktober 2021 kl. 07:01 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Der bliver ikke fremmøde til afviklingen af ældrerådsvalget. Man kan kun brevstemme til valget af ældrerådet.

Det var ellers hensigten, at ældrerådsvalget skulle afvikles som et fremmøde-valg sammen med kommunal- og regionrådsvalget den 16. november 2021.

Men valgbestyrelsen for ældrerådsvalget har anbefalet, at afviklingen af valget ændres til et brevstemmevalg i stedet, og det har politikerne valgt at følge.

Brevstemmevalget får en sidste frist for afgivelse af stemme klokken 20.00 den 16. november. Der gives også mulighed for at aflevere sin brevstemme på kommunens 10 valgsteder i forbindelse med stemmeafgivningen på valgdagen til kommunal- og regionrådsvalget.

Det var i maj, at politikerne i første omgang - efter ønske fra Ældrerådet besluttede, at ældrerådsvalget skulle afvikles som et fremmøde valg, sammen med kommunal- og regionrådsvalget den 16. november 2021.

Men der er en grund til, at dette nu er ændret. Ældrerådet har nemlig selv anbefalet, at valget skal afvikles via brevstemmer.

Det skete på et møde den 20. september 2021 med valgbestyrelsen.

Her var tre medlemmer af Ældrerådet til stede, og det blev pointeret, at der kun har meldt sig otte kandidater til valget. Der sidder syv medlemmer i Ældrerådet og en suppleant.

Ved sidste valg var der også kun brevstemmevalg. Valgbestyrelsen begrunder beslutningen med, at det er en konkret vurdering af mulighederne for at afvikle valget forsvarligt, sammenholdt med opgaven med at rekruttere tilstrækkeligt tilforordnede - og så kandidatlisten.

Valgbestyrelsenskal snart holde et nyt møde i valgbestyrelsen, hvor brevstemme-materialet skal godkendes.