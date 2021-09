Se billedserie Fredag var der gang i gaden og god musik, da der var kulturnat i Hvalsø. Foto: Ea Lykke Schausen

Kulturnatten fik løftet på hatten

Lejre - 04. september 2021 kl. 12:02 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Hvalsø: - Det ville se dumt ud, hvis vi rendte rundt med armene i vejret, men det er, hvad vi gør i ånden.

Sådan lød det fra en tydeligt glad og tilfreds formand for Hvalsø Kulturnat, Palle Bruselius, da kulturnatten i Hvalsø fredag var i fuld gang. I år med temaet »løft hatten på kulturnatten«, der havde fået flere fremmødte til at dukke op iført farverige hatte.

Her var der god musik på scenen og om muligt endnu bedre stemning i gaden. Som de forgangne år var der masser af boder, loppestande og åbne butikker, man kunne bruge sin tid hos.

Flot fremmøde

I følge formanden var dette års festligheder blandt toppen af kulturnætter, og det skyldtes formentligt en kombination af halvandet år uden sociale begivenhder grundet Corona-pandemien og den medfølgende nedlukning. Men også vejret spillede en stor rolle.

- Det er sjældent, vi har set så mange til kulturnatten. Jeg vil gætte på, her har været i hvert fald 2500 mennesker. Jeg tror virkelig, folk har trængt til det - og så hjælper det gode vejr jo også på det, lød det fra Palle Bruselius.

- Her er god musik og gang i gaden, så alt spiller jo, og det er så fedt!

En hård handel

Det var ikke kun formanden for kulturnatten, der havde svært ved at få armene ned af glæde. Også seks år gamle Adam havde en hel del at fejre. I anledning af kulturnatten havde han sorteret ud i legetøjet derhjemme og sat en bod op, hvorfra han med hård hånd handlede med forbigående.

- Du må få den for to kroner, lød det fra den gæve sælger, da en kunde forsøgte at forhandle sig frem til en god pris for en dukke.

- Hvad kan jeg så få for 50 kroner, spurgte kunden.

- Dukken, konkluderede Adam og fik overtalt kunden til den nye pris.

- Det er virkelig mange penge, konstaterede han kort efter, mens han viftede pengesedlen i hånden.

- Og det er godt, for jeg skal spare op til en masse instrumenter. Det er virkelig sjovt at sælge ting, men jeg skal være musiker som stor!

Bedste bod

Den gode sælger var langt fra den eneste, der havde sjov på aftenen. Flere børn nød at besøge de mange boder, og blandt andet billedskolens bod, hvor man kunne lave stop-motion film med modellervoks var populær.

- Jeg synes helt sikkert, det her er det sjoveste, lød det blandt andet fra sek-årige Anna, der blev bakket op af sin sidemakker, Maja på ni år.

- Jeg har både tegnet tegninger og spist popcorn, men det her er helt klart sjovest! Og så måske, hvis jeg kan lokke far til at give en slushice senere, så ville det være helt perfekt!

En god aften

Og mens de yngste så frem til popcorn og slushice, var det nogle mere gyldne dråber, der tiltrak flere af de voksne gæster til kulturnatten.

- Vi er lige flyttet hertil og syntes, det lød som en rigtig hyggelig aften at opleve, lød det blandt andet fra Denise Bartels og Nadia Hansen, der blev bakket op af Trine Lindhardt Roux: - Ja, og så er der god musik og mulighed for at drikke øl!

Flere steder sad folk i grupper og nød en tår at drikke, inden turen gik videre til endnu en af de mange boder. Også vennerne Jesper Vestergård og Mark og Martin Nymann tog et kort hvil ved trapperne med en øl i hånden.

- Det er jo sådan en hyggelig aften, konkluderede de. Og det var der helt sikkert mange andre, der ville være enige i.