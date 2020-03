Kulturkaravanen er allerede i gang med dette års koncerter - her Ida Nielsen, der var bassist for Prince. Det sker den 19. marts i Hvalsø Kulturhus. Foto: Kim Rasmussen

Kulturkaravanen har skruen i vandet

11 arrangementer har Kulturkaravanen afholdt i det forgangne år i Hvalsø og Lejre. Og det er gået så godt, at Kulturkaravanen nu kan sende mindreforbruget retur til kommunen. Hele fritids- og kulturudvalgets tilskud lød på 57.000 kroner.

Sponsorerne har været gode til at hjælpe med arrangementerne. To koncerter har således været fuldt sponsorstøttet. Og en enkelt koncert har givet et beskedent overskud.