Sara Wondie fra Hvalsø står bag forslaget om, at der skal fokus på normeringerne i Lejres dagtilbud. Her ses hun med sønnerne Leo (tv.) og Vilfred (th.) Hun opfordrer andre forældre til at tage med til demo i Roskilde lørdag - man tager toget 11.40 fra Hvalsø. Foto: Agnete Vistar

Kritik: For få voksne i dagtilbuddene

»Jeg oplever, at de voksne i vores vuggestue og børnehave gør et kæmpe stykke arbejde. Men der er simpelthen for mange børn til for få voksne! Det er synd for vores børn (og for pædagogerne!) Passer det ikke bedre til Lejre kommunes bæredygtige profil, at vi passer godt på de mindste borgere?«

Sådan lyder et forslag fra Sara Wondie på Lejre Kommunes hjemmeside. Ét af rigtigt mange, som er indløbet, siden politikerne åbnede op for muligheden for, at man kan få et borgerforslag behandlet i kommunalbestyrelsen, hvis forslaget får tilstrækkeligt mange stemmer, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.